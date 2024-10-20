Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.

STAT: GAIN Park

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Candido, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Janvier

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Brekalo, Da Costa

Geride kalan haftalarda turuncu-yeşilliler 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu aldığı 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

REKLAM LİGDE 17. RANDEVU Alanyaspor ile Kasımpaşa, daha önce Süper Lig’de 16 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde lacivert-beyazlılar 8 kez kazanırken turuncu-yeşilliler ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.