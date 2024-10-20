Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.
STAT: GAIN Park
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 2
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Candido, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Janvier
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Brekalo, Da CostaMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Geride kalan haftalarda turuncu-yeşilliler 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu aldığı 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.
LİGDE 17. RANDEVU
Alanyaspor ile Kasımpaşa, daha önce Süper Lig’de 16 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde lacivert-beyazlılar 8 kez kazanırken turuncu-yeşilliler ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.
CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR
Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Aydın’ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Murat Şener yapıyor. Dördüncü hakem ise Ali Yılmaz...