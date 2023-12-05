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        Haberler Spor Futbol Alanyaspor Kocaelispor kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor Kocaelispor canlı yayın bilgileri! - Futbol Haberleri

        Alanyaspor Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor. Günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede Alanyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. İşte, bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:48
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        Alanyaspor Kocaelispor karşılaşması için nefesler tutuldu. Gün itibariyle 5. tura yükselecek son takımı belirleyecek zorlu mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Alanyaspor Kocaelispor maçıyla ilgili detaylar...

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        ALANAYSPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Tek maç üzerinden oynanacak olan Alanyaspor Kocaelispor karşılaşması bu akşam saat 21:00'da başlayacak.

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        ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Alanyaspor Kocaelispor mücadelesi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Cordova, Oğuz Aydın, Sisto, Coelho, Augusto, Yusuf Özdemir, Novais

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        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Joao Santos Candeias, Atila Turan, Mert Çölgeçen, Joao Pedro Reis Amaral, Burak Öksüz, Barış Alıcı, Oğuz Ceylan, Douglas Wıllıan Da Sılva Souza

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