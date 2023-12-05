Alanyaspor Kocaelispor saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor Kocaelispor kupa maçı canlı yayın bilgileri! - Futbol Haberleri

Alanyaspor Kocaelispor saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor Kocaelispor kupa maçı canlı yayın bilgileri! - Futbol Haberleri

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Alanyaspor Kocaelispor karşılaşması için nefesler tutuldu. Gün itibariyle 5. tura yükselecek son takımı belirleyecek zorlu mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Alanyaspor Kocaelispor maçıyla ilgili detaylar...