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Alanyaspor, Konyaspor maçının ertelenmesini talep etti

Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın vefatı nedeniyle, bu hafta oynayacakları Atiker Konyaspor maçının ileri bir tarihte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı

Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında, pazar günü oynanan Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkinde kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yaşanan acı olayın ardından Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü oynayacakları Atiker Konyaspor maçının ileri bir tarihte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. Konyaspor cephesinin de bu talebi desteklediği öğrenilirken, TFF'nin yarın gerçekleştireceği olağan toplantı sonrası erteleme talebiyle ilgili kararını açıklanması bekleniyor.

KONYASPOR'DAN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ 

Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’un geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'ın vefatı nedeniyle oynayacakları maçın ileri bir tarihte oynanması talebine destek verdi.

Konyaspor Kulübü resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye’de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur. Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A. Alanyaspor’un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır. Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor’un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyor bir kez daha Josef Sural’ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

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