Aytemiz Alanyaspor, Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee takımlarında forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Steven Caulker ile 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına anlaştı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında üçüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Stoper mevkisinde oynayan Steven Caulker'ın kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Alanyaspor'da kariyerini daha üste taşıyıp hem kendine hem de Alanyaspor'a faydalı olacak. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini dilerim." dedi.

Stoper Steven Caulker ise bir süredir takımla birlikte antrenmanlar yaptığını hatırlatarak, takım içerisindeki pozitif ortamın kendisini etkilediğini kaydetti. Takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu bildiren İngiliz futbolcu, "Saha içerisinde hem Alanyaspor'a hem de kariyerime katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Türk futboluna katkıda bulunmuş ve Türk futbolu için önemli bir isimle çalışacağım için de çok mutluyum ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir futbol oynamadığı anlatan İngiliz savunma oyuncusu, birkaç hafta içerisinde fiziksel seviyesini yükseltip takıma faydalı olacağını sözlerine ekledi.