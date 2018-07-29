Alanya spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni sezona ilişkin, "Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz." dedi.

Akdeniz temsilcisi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kampı tamamladı.

Sabah yapılan idmanın ardından tesislerden ayrılan futbolcular, 2 günlük iznin ardından Alanya'da kulüp tesislerinde bir araya gelerek sezonun ilk haftasındaki Sivasspor maçı için hazırlıklara başlayacak.

Kamp çalışmalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, sezona iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sezon hazırlıklarının kazasız belasız bittiğini aktaran Bakkal, şöyle konuştu:

"Sakat oyuncumuz bir tek Junior Fernandes var. Milli takımdan geldiğinde belinde bir ağrısı vardı, onun da 1 ay kadar süresi var. Diğer taraftan çok fazla bir sakatlık yaşamadık çok şükür. Ufak tefek darbelerden kaynaklı sakatlık oluyor ama bu da sezon başında normal olan şeyler. Tam takım çalıştık diyebilirim. Hazırlık maçları da önemli, hazırlık maçında iki 10 kişilik ekibi çıkarabiliyorsunuz sahaya. Bu bizim için avantaj."

Transfer çalışmalarına değinen Bakkal, "Şu anda takımın yüzde 90'ını tamamladık diyebilirim ama stoper mevkisinde mevcut oyuncuları destekleyebilecek bir oyuncu bulabilirsek almayı düşünüyoruz. Öbür türlü diğer taraflara pek transfer düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakkal, geçen sezonu iyi bitirdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Geçen sene bildiğiniz gibi ben 11 maç geldim. Küme düşmeden kurtardık, 40 puan ile bitirdik. Bu bizim için bir avantaj. Şimdi en azından geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. Küme düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz. Hazır olan bir takımım vardı ben de ona sahip çıktım. Üzerine bilinçli ve bize katkı sağlayacak oyuncu grubunu kattık. Bizim birinci hedefimiz çok rahat bir sezon geçirmek. Ondan sonra da gidebileceğimiz yer neresi oraya kadar bakacağız."

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