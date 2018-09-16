Alanyaspor - Trabzonspor düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Alanyaspor ile Trabzonspor, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 3 puanlı Alanyaspor 15. sırada bulunuyor, Trabzonspor 7 puana sahip ve 7. sırada. Alanyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Trabzonspor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 158 kodlu maçı oynayanlar; Alanyaspor galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.10, Trabzonspor galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.
Alanyaspor önceki hafta Medical Park Antalyaspor mücadelesinde 3-2 kazandı.
Trabzonspor ise Kardemir Karabük karşılaşmasında 3-0 kazandı.
Alanyaspor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.
Trabzonspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, 2 gol atarken 4 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ