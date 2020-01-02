Tüm maçlarda forma giyen 32 yaşındaki Portekizli kaleci Marafona, toplam 1530 dakika sahada kaldı.

Aytemiz Alanyaspor'da en fazla süre alan oyuncular içerisinde Anastasios Bakasetas (1398 dakika),Emmanouil Siopis (1371 dakika),Welinton Souza Silva (1350 dakika),Mayele Fabrice Nsakala (1350 dakika) ve Efecan Karaca (1310 dakika) ön plana çıktı.

İLK YARIYI 6. SIRADA TAMAMLADI

Süper Lig'de sezona çok iyi bir başlangıç yaparak 8 hafta liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 6. sırada tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasıyla haziran ayında Akdeniz ekibinin başına geçen teknik direktör Erol Bulut, turuncu-yeşillere tarihinin en iyi lig başlangıcını yaptırdı.

Süper Lig'in ilk 10 haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ise sahasında mağlup eden, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından ise birer puan çıkaran Aytemiz Alanyaspor, 19 puan toplama başarısı gösterdi.

Ligin 3. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu, 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilmesiyle Demir Grup Sivasspor'a kaptıran Akdeniz ekibi, sonraki karşılaşmalarda ise inişli çıkışlı grafik sergiledi.

Turuncu-yeşiller, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puanla 6. sırada tamamlamayı başardı.

GOL YÜKÜNÜ CISSE SIRTLIYOR

Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık periyotta 31 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Alanya ekibinin kaydettiği 31 golün 12'sinde Papiss Cisse imzası bulunuyor. Ligde Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile aynı gol sayısıyla gol krallığında ilk sırada bulunan Senegalli 34 yaşındaki oyuncu, takımının gol yükünü sırtladı.

Cisse'yi 4'er golle Anastasios Bakasetas, Junior Fernandes ve Djalma Campos takip etti.

SADECE 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı. Akdeniz ekibi, Trabzonspor önünde Junior Fernandes'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Turuncu-yeşillerde ilk devre en çok sarı kartı Ceyhun Gülselam (7) görürken, onu Mayele Fabrice Nsakala (5) takip etti.

FUTBOLCULARIN İLK YARI RAPORU

Futbolcu Maç sayısı Süre Sarı kart Kırmızı kart Gol Jose Carlos Marafona 17 1530 - - - Anastasios Bakasetas 17 1398 3 - 4 Emmanouil Siopis 16 1371 4 - - Welinton Souza Silva 15 1350 4 - 2 Mayele Fabrice Nsakala 15 1350 5 - - Efecan Karaca 16 1310 3 - - Papiss Cisse 15 1219 4 - 12 Ceyhun Gülselam 16 1209 7 - 3 Steven Roy Caulker 13 1090 - - - Junior Fernandes 15 1049 - 1 4 Georgios Tzavellas 8 647 2 - - Wanderson De Souz Carneiro (Baiano) 7 615 2 - - Djalma Campos 13 591 1 - 4 Juan Francısco Moreno Fuertes (Juanfran) 6 510 1 - - Yacıne Bammou 13 468 1 - 1 Onur Bulut 7 381 1 - 1 Salih Uçan 11 367 - - - Musa Çağıran 10 180 - - - Kaan Kanak 2 180 1 - - Tayfur Bingöl 1 4 - - - Umut Güneş 1 2 - - -