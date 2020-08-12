DHA'da yer alan habere göre Aytemiz Alanyaspor'un geçen sezonun başında Aris Selanik takımından transfer ettiği ön libero Manolis Siopis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siopis sezonun bitimiyle birlikte ülkesi Yunanistan'a tatile gitmişti. Yeni sezon hazırlıkları için Alanya'ya dönmesi beklenen Siopis'in gelmeden önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Siopis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.

Hamile olan eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Siopis, "Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim" dedi.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Alanyaspor, Siopis'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada "Yunan futbolcumuz Emmanouil Siopis’in tatil için gittiği ülkesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Yunanistan’da karantinaya alınan ve tedavisi süren futbolcumuzun durumu, yapılacak ikinci testin sonucuna göre belli olacaktır.

Siopis’e ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.