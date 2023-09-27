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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alarko yolcu uçaklarını kargo uçağına dönüştürecek - İş-Yaşam Haberleri

        Alarko yolcu uçaklarını kargo uçağına dönüştürecek

        Alarko Holding 30 milyon lira sermayeli yeni bir havacılık şirketi kurduğunu açıkladı. Şirketin "büyük gövdeli yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüşüm ve modifikasyonun yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi" alanında faaliyet göstereceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 07:45 Güncelleme: 27.09.2023 - 07:47
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        Alarko havacılık şirketi kurdu
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        Alarko Holding havacılık alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurduğunu açıkladı

        Holding'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

        Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000 TL sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

        Söz konusu şirket, "Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 26.09.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir."

        Açıklamada yeni şirketin faaliyet konusu "Özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüşüm ve modifikasyonun yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işleri" olarak belirtildi.

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