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Bilim Kurulu Üyesi Turan: Alarm durumunda olmaya devam etmeliyiz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, ''Henüz kısıtlamaları gevşetmeye başlamamalıyız. Çünkü bu mutasyonlu virüsün ülkede ne kadar hızla yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. O nedenle alarm durumunda olmaya devam etmek durumundayız" dedi

"Alarm durumunda olmaya devam etmeliyiz"
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DHA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Turan, ''Henüz kısıtlamaları gevşetmeye başlamamalıyız. Çünkü bu mutasyonlu virüsün ülkede ne kadar hızla yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. O nedenle alarm durumunda olmaya devam etmek durumundayız. Tedbirlere devam edeceğiz. Kısıtlamalar devam edecek. Ama tabii ki sosyal yaşamın ekonomik yaşamın devamlılığı için de peyderpey bir takım kararlar ortaya çıkabilir; halkı da rahatlatmak adına. Ama bunu da çok iyi bir dengede götürmek gerekiyor'' dedi.

'BU SÜREÇTE O BÖLGELER YAKINDA TAKİP EDİLECEK'

Turan, köy okullarında eğitimin tekrar başlamasıyla ilgili ise, ''Özellikle köy okullarında online eğitimle ilgili oradaki çocuklarımızın sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Bu noktada kontrol edilebilecek küçük alanlar bu alanlar. Ve o alanlarda okulların açılması, çocuklarımızın yararına olacak. Daha sıkı kontrol edilebilecek alanlar bunlar. Dünyada da okulların açılmasıyla ilgili zaten belli indikatörler kullanılır. Genellikle bölgesel, yerel; enfeksiyon hızı ile ilişkili ya da bu virüsün ortaya çıkış hızı ile ilgili kararlar değişebiliyor. Yani bu indikatörler kullanılarak bölgesel okullar açılabilir. Bu noktada da köy okulları kararı oldukça da önemliydi. Çünkü oradaki çocuklarımızın eğitimi çok sekteye uğradı online eğitim nedeniyle. Çünkü online eğitime ulaşamayanlar oldu. O noktada da böyle bir karar alındı. O bölgeler yakın takip edilecek bu süreçte'' ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELER İÇİN ŞUAN NET BİR KARAR YOK'

Turan, üniversitelerin açılmasının şu an için gündemde olmadığını bildirerek, "Üniversiteler zaten kendi yapıları gereği online eğitimi bir miktar hibrit şeklinde kullanabildiler. Online eğitimlerine devam ettiklerini biliyoruz. O noktada da üniversiteler için şu an net bir karar yok. Süreç aynı şekilde devam edecek. Uzaktan eğitim devam edecek" diye konuştu.

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