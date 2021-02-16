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ALARM| Kar, tipi, fırtına! 16 Şubat HAVA DURUMU: Uyarı üstüne uyarı geldi

HAVA DURUMU 16 Şubat tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre bugün yurdun neredeyse tamamı için şiddetli fırtına, yağmur ve kar uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Ankara ve İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İşte tüm merak edilen soruların detayı ve 16 Şubat hava durumu tahmin raporu...

ALARM| Kar, tipi, fırtına! 16 Şubat HAVA DURUMU: Uyarı üstüne uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Hava sıcaklığının ise iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANADOLU KAR ALTINDA

Kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA NEFES ALDIRMAYACAK

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa),Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, -1°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C
Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

MANİSA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olmak üzere, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -5°C, -3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -4°C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZİNCAN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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