Alarm veren tablo! Eylül ayı yağışlarında çarpıcı düşüş!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eylül 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar eylülde yağış ortalaması metrekareye 24,9 kilogram olarak gerçekleşti.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye genelinde Eylül 2022 yağışları, hem ortalamanın hem de geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 23, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 34 azalış gözlendi.

Bölgelere bakıldığında yağışlar Karadeniz dışındakilerde azaldı. En fazla azalma yüzde 87 ile Güneydoğu Anadolu'da, yüzde 82 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi. Ege Bölgesi geçen ay, son 18 yılın en düşük eylül yağışını aldı.

Güney ve İç Ege, Marmara'da Çanakkale ve Tekirdağ, İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlar normale göre yüzde 80'den fazla azaldı.