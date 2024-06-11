Alaşehir'de, geçen 8 Haziran'da, saat 18.00 sıralarında bir anda bastıran yağmurla karışık dolu fırtınası, Tepeköy Mahallesi'nde başlayıp Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Çakırcaali, Yeşilyurt ve Sobran Mahallesi'nde bulunan üzüm bağlarına zarar verdi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zarar tespit çalışmalarına başladı. Dolu ve fırtına nedeniyle yaklaşık 20 bin dekar üzüm bağında hasar oluştuğu belirtildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bağları zarar gören çiftçileri ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu, bağlarda incelemelerde bulundu.

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'YÜZDE 50 İLE YÜZDE 100 ARASINDA HASAR OLUŞMUŞ' Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Alaşehir'in fırtına ve dolu yağışından zarar gören Killik Mahallesinde inceleme bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir dolu afatı olmuş. Yaklaşık 20 bin dekarlık bir hasar söz konusu. Gördüğümüz kadarıyla yüzde 50 ile yüzde 100 arasında hasar oluşmuş. Burada tarım sigortası yaptıran ve yaptıramayan çiftçiler de var. Ancak hasar gerçekten çok büyük. Buradaki üreticilerin bağlarını bakımını tekrar yapabilmeleri için, borçların faizsiz şekilde ötelenmesi ve bu insanların bağlarına bakabilmesi için dekar başına bir miktar desteğin hibe olarak ödenmesi gerekli" dedi.