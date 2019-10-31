Alavara makarna nasıl yapılır? İzmir’in meşhur yemeği olan görünüşüyle kumpiri andıran bu lezzetli tarifi sizlerle paylaşıyoruz.
Alavara makarna malzemeler;
- Yarım paket makarna
- 2-3 yemek kaşığı salça
- 1 adet tavuk bulyon
- Nane
- Karabiber
- 1 kutu konserve mısır
- Turşu
- Kaşar Peyniri
- Mayonez
Alavara makarna yapılışı;
- Makarnamızı haşlayıp pişirdikten sonra süzgeç yardımıyla süzüyoruz.
- Tava içerisinde yağ ve salçayı kavuruyoruz üzerine bir miktar su ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz.
- Makarnayı bir tabağa alıp üzerine salçayı turşuyu ve mısırı döküyoruz.
- Son olarak mayonez sıkıp kekikle süsleyerek afiyetle yiyoruz.
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