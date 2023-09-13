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Astrolog Erin River Sunday, Bustle'a şunları söyledi: "İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen İkizler, geleneksel olarak en alaycı burçtur... En ciddi tipleri bile hızla eğlendirebilecek son derece komik ve kuru bir zekaları vardır."

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Bir Başak veya Akrep burcunun bir partide söylediği alaycı sözler ortamı bozabilir, öfkeye, gözyaşlarına ve hatta kavgalara neden olabilirken, İkizler burcunun alaycı sözleri partiyi başlatabilir ve birçok gülümsemeye ve kahkahaya yol açabilir. Diğer yorum ve mizah türlerinde olduğu gibi, Gemini'nin bazı alaycı sözleri yanlış bir şekilde algılanabilir veya biraz fazla sert çıkabilir, ancak bu genellikle Gemini'nin niyeti değildir. Üstelik eğer bir İkizler burcuyla yaklaşan bir randevunuz varsa, o büyüleyici İkizler burcu, birbirinizi tanıdıkça alaycı bir mizahla buzları kırabilir.