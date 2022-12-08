Alba Berlin Fenerbahçe Beko basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu sezon yeni koçu ve oyuncuları ile oldukça iyi bir performans gösteren sarı lacivertli temsilcimiz, Almanya'da da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, Alba Berlin Fenerbahçe Beko karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve ekibimizin kadrosuna dair tüm ayrıntılar...