Albacete - Cadiz maçı istatistikleri

Albacete ve Cadiz, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Albacete 8 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Cadiz 5 puanda ve 13. sırada. Albacete, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cadiz, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 813 kodlu maçı oynayanlar; Albacete galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Cadiz galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Albacete önceki hafta Tenerife mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Cadiz ise Granada 74 karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Albacete, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Albacete, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Cadiz, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cadiz 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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