Albacete - Gimnastic Tarragona sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig maçında Albacete ile Gimnastic Tarragona, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. 17 puanlı Albacete 6. sırada bulunuyor, Gimnastic Tarragona 9 puana sahip ve 21. sırada. Albacete son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gimnastic Tarragona son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Albacete kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Gimnastic Tarragona sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Albacete son hafta oynanan Osasuna maçında 0-0 berabere kaldı.

Gimnastic Tarragona ise Granada 74 maçında 0-1 kazandı.

Albacete, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Gimnastic Tarragona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gimnastic Tarragona, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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