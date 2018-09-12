Albacete - Lugo maçı ne zaman?

İspanya Kral Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Albacete, 13 Eylül 2018 Perşembe günü Lugo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Albacete, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Lugo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 520 kodlu maçı oynayanlar; Albacete galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Lugo galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Albacete son hafta oynanan Reus Deportiu maçında 1-1 berabere kaldı.

Lugo, La Hoya Lorca karşılaşmaında 1-2 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ