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2017’den bu yana 85 girişimi ağırlayan girişimcilik platformu Albaraka Garaj yeni sezon başvurularını başlattı. Girişimcilerin, 30 Mayıs'a kadar online başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.

Ürünü ve ekibi hazır olan ve Albaraka’nın belirlediği alanlarla uyumluluk gösteren girişimlerin seçileceği Garaj’da, 50 bin TL’ye kadar hibe yardımı, ikisi İstanbul’da biri Berlin’de olmak üzere üç ortak çalışma alanından yararlanma imkanı, eğitim, mentorluk hizmetinin yanı sıra Albaraka ile POC çalışma fırsatı, Albaraka’nın farklı birimleri ile iş geliştirme faaliyetleri, Albaraka API’lerine ücretsiz erişim gibi büyük avantajlar sağlanıyor.

Tüm bunların yanı sıra Albaraka’nın stratejik iş ortakları tarafından Albaraka Garaj girişimlerine özel olarak sağlanan tamamen ücretsiz ya da indirimli bulut, sanal ofis, CRM platformu gibi destekler ile birlikte Albaraka APY Ventures tarafından yatırım alma imkanı da bulunuyor.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Geçen yıl pandemi ile birlikte dördüncü sezonu tamamen online olarak gerçekleştirdik ve bu konuda hayli tecrübe kazandık. Bu yıl yine online ortamda bize katılarak girişimlerine değer katmak isteyen tüm girişimcilerin başvurularını bekliyoruz. Biz Albaraka Türk olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğe ihtiyacı olan ve ortak paydada buluşabileceğimiz tüm girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.