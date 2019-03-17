Bursaspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajı kayıpsız dönen Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Fatih Terim'in devre arasında yaptığı konuşmaya dikkat çekerken "Çok zor bir maçtı. 2-0'dan maç çevirmek kolay olmadı. Bursasporlu arkadaşları tebrik ediyorum. Oyuncularımız gerekeni yaptı. Fatih Terim'in devre arasında yaptığı konuşma çok etkili oldu. Şampiyonluk yolunda önemli puan kazandık. Fatih Hoca devre arasında oyuncularımıza bu maçın şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.