AA

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma firmasının yüzde 20 hissesinin ABD'li Enerkon International Holding'e satışı hususunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Albayraklar Holding açıklamasına göre, hisse satışının yanı sıra taraflar arasında ön mutabakata varılan diğer önemli hususlar belirlendi. Buna göre, ABD'de "Wattozz" adı altında bir firma kurulacak ve bu firmanın da yüzde 49 hissesi Türk tarafına ait olacak.

Kurulacak Wattozz şirketi, Enerkon lisansı altında WTTZ kısaltma kodu ile Apple ve Tesla gibi firmaların yer aldığı Amerikan Nasdaq borsasında işlem görecek. Wattozz elektrik silahlarının seri üretimi için Türkiye ve ABD'de iki adet fabrika kurulacak.

Açıklamada Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) Sertan Ayçiçek'in de katıldığı toplantıdaki ifadelerine yer verilen Enerkon Holding CEO'su Benjamin Ballout, yatırım tekliflerinin kabul edilmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını ve alınan ortak kararların en kısa zamanda hayata geçirileceğini bildirdi.

Ballout, atmış oldukları bu adımın ABD ve Türkiye arasındaki sağlam ticari ilişkileri daha da güçlendireceğinden şüphesi olmadığını vurguladı.

SNIPER DRONE HAVA ARAÇLARI DA ÜRETİLECEK

Açıklamaya göre, uluslararası teknoloji ödüllerine sahip Albayraklar Savunma AŞ'nin dünyaca tanınan ürünlerinin arasında uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı Wattozz, her türlü kısa veya uzun namlulu tüfek ve tabancalardaki geri tepme ve şahlanma sorununu ortadan kaldıran T61 silah modifikasyon sistemi ön plana çıkıyor.

ABD'de faaliyete geçecek fabrikada 3 eksenli atış kabiliyetine sahip "sniper drone" isimli hava araçlarının üretimi de yapılacak.



