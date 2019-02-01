Albert Long Hall klasik müzik konserleri başlıyor

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Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri 2019 bahar dönemine, 13 Şubat tarihinde şef Rengin Gökmen yönetiminde Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi orkestrası ve Eskişehir’den sonra devlet ya da üniversite adı taşımayan ikinci büyük müzik topluluğu olan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA)’nın sahne alacağı “Karşıyaka’dan Boğaziçi’ne” başlıklı konserle sezona başlayacak. Konserde, E. Elgar, A. A. Saygun ve P. İ. Çaykovski’nin eserleri müzikseverle buluşacak.
Her çarşamba akşamı seçkin konserlere ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri bahar programı, 20 Şubat’ta kemanda Jan Schulmeister, viyolonselde Kamil Zvak, piyanoda Martina Schulmeisterova’ın yer aldığı ‘Hüzünlü ve Neşeli Ezgiler’ başlıklı konserle devam edecek. Konserde müzik severler, J. Haydn, S. Rahmaninof ve A. Dvorak’ın eserlerini dinleme şansı bulacak. 27 Şubat’ta ise, 2001 yılında klavsen sanatçısı Jérôme Correas tarafından kurulan Les Paladins topluluğunu ağırlayacak.
Seyirciyle buluşacak dinletide klavsen Jerome Correas’ın tenor Jean-François Lombard, Orfeus'un Acıları adlı konserleriyle ev sahipliği yapacak. Théâtre des Champs Elysées, Théâtre du Châtelet, Philharmonie, Théâtre de l'Athénée, Nice Operası, Reims, Rennes, Metz, Massy, Fondation Royaumont, Festival de La Chaise-Dieu ve Ambronay’da düzenli konserler veren topluluk, ayrıca ABD, Japonya ve Avrupa’nın seçkin müzik festivallerinde yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, bahar döneminde Arjantin'den Japonya'ya uzanan bir coğrafyada 5 kıta ve 73 ülkede, seçkin salonlarda, saygın orkestra ve dünyaca tanınmış şeflerle konserler veren Gülsin Onay’ın ve ilgiyle takip edilen Tatjana Masunkero ve Gilad Katznelson’un Viyola ve Piyanodan Düetler dinleti ile müzikseverleri konuk etmeye devam edecek.
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