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Albinoların eşsiz güzellikleri fotoğraflara yansıdı

Giriş: 24.01.2019 - 16:36 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Doğal güzellikleriyle dikkan çeken albinolar peri masalı kahramanlarına taş çıkarıyor...

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    Albino ya da albinizm, soydan geçen bir metabolizma hastalığı. Bu hastalığı taşıyanlara albinizm ya da albino deniyor.

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    Binlerce insanı ya da hayvanı etkileyen genetik bir bozukluk olan albinoluk renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanıyor.

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    Albinizm bir rahatsızlık olsa da doğal güzellikleriyle dikkan çeken albinolar güzellikleriyle büyülüyor. İşte o fotoğraflar...

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