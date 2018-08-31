Albion Rovers - Berwick maçı rakamları

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Albion Rovers, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Berwick takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Albion Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Berwick son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Albion Rovers kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Berwick sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Albion Rovers son hafta oynanan East Stirling maçında 1-5 kazandı.

Berwick ise Arbroath karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Albion Rovers, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 5 gol yedi.

Berwick, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Berwick 0 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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