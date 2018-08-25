Albirex Niigata - Fukuoka maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Albirex Niigata, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Fukuoka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. Albirex Niigata 29 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Fukuoka 46 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Albirex Niigata, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Fukuoka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Albirex Niigata kazanır 2.90, berabere biter 2.80, Fukuoka kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Albirex Niigata son hafta oynanan Hiroshima maçında 0-1 yenildi.

Fukuoka ise Kashiwa karşılaşmasında 0-4 yenildi.

Albirex Niigata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Albirex Niigata, kendi sahasında 8 gol attı, 21 gol yedi.

Fukuoka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fukuoka, 14 gol atarken 15 gol yedi.

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