Samsun'da okulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı
Samsun'da bir ortaokulda tavandaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki alçının bir bölümü döküldü.
Yere düşen alçının parçalanıp öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.
Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.