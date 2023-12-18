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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da okulun alçı tavan dökülünce 7 öğrenci yaralandı! - En son haberler

        Samsun'da okulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı

        Samsun'da bir ortaokulda tavandaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:03
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        Alçı tavan dökülünce 7 öğrenci yaralandı!
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        Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki alçının bir bölümü döküldü.

        Yere düşen alçının parçalanıp öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.

        Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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