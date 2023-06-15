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Haberler İş-Yaşam Aldatıcı reklamlara ceza yağdı
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Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara 5 ayda 39.6 milyon TL ceza

Tüketicileri yanıltan ve haksız ticari uygulamalar yaratan birçok firma için erişim engeli ve idari yaptırım kararı alındı. Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 31 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 39 milyon 555 bin 306 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 28 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir" denildi

Aldatıcı reklamlara ceza yağdı
HABERTURK.COM

Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 adet dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bulundu, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 9 milyon 713 bin 552 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 12 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, yılın ilk beş ayında kesilen toplam ceza tutarı hakkında da bilgi verilerek, "Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 31 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 39 milyon 555 bin 306 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 28 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.

SAHTE VİZE SİTELERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Kurulun toplantısının ana gündem başlıklarından birisini ise, çeşitli ülkelere ait elçilik ve konsoloslukların yetkili temsilcisi izlenimi uyandırmak amacıyla oluşturdukları internet siteleri aracılığıyla vize hizmeti almak isteyen tüketicileri aldatarak mağduriyete neden olan firmalar oluşturdu.

Bu kapsamda, 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesi, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

Diğer taraftan, kurulun bir başka önemli gündem konusunu da başta e-ticaret pazar yerleri olmak üzere, kullanıcı deneyimlerine ilişkin olarak sahte ve asılsız tüketici değerlendirmeleri ile sıralama uygulamalarının kullanımı suretiyle satıcı veya sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar oluşturdu.

Söz konusu eylemlerde bulunanlar hakkında durdurma ve idari para cezası ve verilmesine, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

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