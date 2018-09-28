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Arkadaşlarına söylüyordu: 'Bu adam beni öldürecek'
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Aldatıldığını öğrenince boşanmak istedi, öldürüldü

Birsen Ş. aldatıldığını, kocasının sevgilisinden gelen telefondan öğrendi. Bunun üzerine boşanma davası açtı. Fakat kocası tarafından öldürüldü. Birsen Ş.'nin arkadaşlarına "Bu adam beni öldürecek. Çok korkuyorum" diye şikayet ettiği öğrenildi

28.09.2018 - 09:32 | Güncelleme:

İstanbul'da aldatma itirafı faciaya neden oldu. İddialara göre cinayete doğru giden süreç, bir şirkette çalışan iki çocuk annesi Birsen Ş.'ye (37) gelen telefonla başladı. S. adlı kadın, "Kocan Ayhan'la beraberim, seviyorum onu. Her şeyi bilmen lazım" dedi.

BULUŞTULAR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Birsen Ş. duyduklarına inanmak istemedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün aynı kadın tekrar aradı ve buluşmak istedi. İki kadın Bayrampaşa'daki bir simitçide buluştu. S., bu kez "Ayhan'la 5 ay beraberdim. Birbirimizi seviyorduk ama ayrıldık. Bir kadın olarak vicdanım sızladı. Seni, bugün benimle aldattı yarın herkesle aldatabilir. Tüm olanları bilmen lazım" dedi.

BOŞANMAK İSTEDİ

Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan ve ilişkinin fotoğraflarına da tanık olan Birsen Ş., olup biteni eşine sordu ancak tartışma yaşandı. "Bunu kaldıramam" diyen kadın soluğu adliyede aldı ve eşi Ayhan Ş.'ye (40) boşanma davası açtı.

TEHDİT ALMAYA BAŞLADI

Ardından Okmeydanı'daki evini terk edip Küçükçekmece'deki ablasının yanına yerleşti. "Beni bırakırsan seni yaşatmam" tehdidi almaya başlayınca işten çıktığında ara yollardan saklanarak eve gidiyordu.

Ayhan Ş., pazartesi günü Yeşilyol Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde eşini başından vurdu. Kadın hastanede öldü.

Olay yerinden kaçan Ayhan Ş. aynı silahla kendisini kafasından vurdu, yoğun bakımda tedaviye alındı. Çiftten geriye ise iki çocukları kaldı.

'BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK'

Birsen Ş., arkadaşlarına "Bu adam beni öldürecek. Çok korkuyorum" diye şikayet ediyordu. Üstelik eşi Ayhan Ş. çalıştığı şirketin önüne kadar gelmişti.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 30 dakika önce
    la ne alaka. bu cehaletin apaçık örneği.
  • Misafir 45 dakika önce
    Yuva yıkanın yuvası olmaz
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