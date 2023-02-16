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Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Aldatmak, her Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkıyor. Gün itibariyle ATV yayın akışında bulunmayan dizinin akıbetine ilişkin; Aldatmak dizisi bu hafta yok mu ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını derledik. İşte, konuyla dair bilinmesi gerekenler...

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  • Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Aldatmak dizisinin yeni bölümü ile ilgili aramalar bir kez daha gündem olmuş durumda. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığına dair bilgileri bilgileri derledik. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...
  • Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Aldatmak, ülkemize derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Aldatmak dizisinin yeni bölümünün 23 Şubat Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.
  • Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    ATV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT PERŞEMBE

    14:00 Bölük - Yerli Sinema

    15:30 Akıncı Çizgi Dizi 1. Bölüm

    15:45 Akıncı Çizgi Dizi 2. Bölüm

    16:00 Deprem Özel Ortak Yayını / Esra Erol

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Mucize - Yabancı Sinema

    21:40 Bağlılık Hasan - Yerli Sinema
  • Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.
  • Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur. Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar. Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?
  • Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.
  • Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 16 Şubat Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi ne zaman yayınlanacak?

    Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır. Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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