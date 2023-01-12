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Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı

ATV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Aldatmak, Perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan diziye dair sosyal medyada Aldatmak dizisi bu akşam yok mu ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları gündem oldu. İşte, konuyla ilgili olarak detaylar...

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  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Aldatmak dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Aldatmak dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı.

    Edinilen bilgiye göre dizi, yılbaşı arası nedeniyle bu akşam kaldığı yerden devam edecek...
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    ATV YAYIN AKIŞI 12 OCAK PERŞEMBE

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    ALDATMAK 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur. Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar. Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder. Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.
  • Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Ocak Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır. Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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