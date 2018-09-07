Aldershot - Bromley maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Aldershot ile Bromley, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Aldershot 7 puanla 21. sırada, Bromley 10 puanla 16. sırada bulunuyor. Aldershot son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bromley, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 383 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aldershot kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Bromley sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Aldershot son haftadaki AFC Fylde müsabasında 7-1 yenildi.

Bromley, Guiseley karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Aldershot, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Aldershot, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Bromley ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bromley, 5 gol atarken 7 gol yedi.

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