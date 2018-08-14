Aldershot - Dagenham & Rbridge rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında Aldershot ile Dagenham & Rbridge, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 1 puanlı Aldershot 24. sırada bulunuyor, Dagenham & Rbridge 1 puana sahip ve 19. sırada. Aldershot, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dagenham & Rbridge son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Aldershot kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Dagenham & Rbridge kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Aldershot son hafta oynanan Hartlepool United maçında 0-2 kazandı.

Dagenham & Rbridge ise Dover Athletic maçında 1-0 kazandı.

Aldershot, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Dagenham & Rbridge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dagenham & Rbridge, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ