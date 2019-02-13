Van'da yaşayan Zeynep Kızıldoğan (27),aldığı bir ağrı kesici ilaçtan sonra hayatının şokunu yaşadı. Aldığı ilaç sonucu nadir görülen ve yüksek ölüm hızına sahip Steven Johnson sendromuna (ilaç reaksiyonu) dönüşmesi nedeniyle talihsiz kızın bütün vücudunda yaralar oluştu.

İHA'nın haberine göre; genç kız, vücudunda çıkan küçük gözeneklere bir anlam veremeyip özel bir hastaneye başvurdu. Gittiği hastanede aldığı tedaviden sonra durumu daha da kötüye giden ve yüzü tanınmayacak duruma gelen genç kız, daha sonra sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tanı sonrası tedavisine başlanan genç kız, vücudunda hızlı iyileşmeler yaşanarak yeniden hayata tutundu.

Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Buğra Karakaş, ilaç reaksiyonlarının hastayı ölüme götürebilecek sonuçlar doğurduğunu belirtti. Genç kızın vücudundaki tüm derinin yanık gibi su toplayarak yaraya dönüştüğünü ifade eden Dr. Karakaş, “Hastanemizde ilaç reaksiyonu şeklinde tabir ettiğimiz Stevens Johnson sendromu tanısı koyduğumuz bir hastamızın tedavisine başladık. İlaç reaksiyonu sonucunda bütün vücudu su topladı ve enfeksiyona açık cilt bütünlüğü oluştu. Hastayı yoğun bakıma aldıktan sonra bağışıklık sistemini destekleyecek tedavileri yönlendirdik. Hastamızı bütün temaslardan izole etmeye çalıştık. Bunun sonucunda ise başarılı bir tedavi sürecine girdik” dedi.

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

Enfeksiyon açısından hastaların çok ciddi risk altında olduğunu dile getiren Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hastalık çok yüksek bir seviyede seyredip ölümcüllüğü çok yüksek bir orana sahipti. Özellikle enfeksiyon açısından bu hastalar çok ciddi risk altındadır. İlaç reaksiyonu sürekli devam edebiliyor. Yeni lezyonlar oluşabilirdi ancak bu konuda şanslıydık ki yeni lezyonlar oluşmadı ve hastalık gerilemeye devam etti. Bu tür ilaç reaksiyonları hastayı ölüme götürebilecek sonuçlar oluşturabilir. Bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterdiği gibi ne zaman oluşacağını hiçbirimiz kestiremeyiz.”

Daha önce benzer zor vakaları başka illere sevk ettiklerini belirten Karakaş, hastanenin teknik ekipmanı ve yetkin personelinden dolayı hastaları başka merkezlere sevk etmeden tedavi edebildiklerini kaydetti.

İLAÇTAN SONRA VÜCUDUNDA GÖZENEKLER OLUŞTU

Aldığı ilaçtan dolayı vücudunun çeşitli noktalarında gözeneklerin belirdiğini ifade eden Zeynep Kızıldoğan ise, daha sonra gittiği özel hastanede alerjik teşhisi konularak kendisine ilaçlar verdiğini söyledi. Son olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü dile getiren Kızıldoğan, tedavi sonucunda bu kadar çabuk iyileştiğine inanmadığını belirtti. Kızıldoğan, sağlığına kavuşmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.