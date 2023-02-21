

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.



Kazadan sonra soruşturmaya ve davalara konu olan Baldwin, Ekim 2022’de, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.