Alec Baldwin, Halyna Hutchins'in ailesi ile anlaştı

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Halyna Hutchins’in eşi Matthew Hutchins, tüm tarafların yaşananın bir kaza olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Baldwin’in de aralarında olduğu filmin yapımcıları, ihmal gerekçesiyle dava edilmişti. "Rust" isimli filmin çekimleri de ölümlü kaza nedeniyle yarıda kalmıştı.