Alec Baldwin, ölümlü set kazasında canlı yayınla yargılanacak

Tabancanın gerçek mermi içermemesi gerekiyordu ve setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle zaten adam öldürme suçundan hüküm giymişti. Ancak cezasına itiraz etmiş ve savcılığın, bu olayı kanıtlamasına yardımcı olabilecek delilleri gizlediğini iddia etmişti.