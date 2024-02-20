Alâeddin Yavaşca Pera Müzesi'nde anılıyor
Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban 25 Şubat'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek olan 'Doğumunun 98. Yılında Alâeddin Yavaşca' konserinde ünlü bestekârın eserlerini seslendirecek.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) maddi manevi destekçisi Alâeddin Yavaşca anısına düzenlenen “Doğumunun 98. Yılında Alâeddin Yavaşca” konseriyle devam ediyor. Misafir solistler Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban, 25 Şubat’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek konserde ünlü bestekârın eserlerini seslendirecek.Alâeddin Yavaşca
Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.
Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.
Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.
Saz Sanatçıları
Osman Nuri Özpekel - Ud
Aziz Şükrü Özoğuz - Keman
Taner Sayacıoğlu - Kanun
Lütfiye Özer - Kemençe
Gamze Ege Yıldız - Tanbur
Volkan Ertem - Viyolonsel