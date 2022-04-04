Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Motor Sporları MotoGP
ABONE OL

Aleix Espargaro MotoGP'deki ilk birinciliğini elde etti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Arjantin Grand Prix'sini, Aprilia takımının İspanyol pilotu Aleix Espargaro kazandı

Aleix Espargaro MotoGP'deki ilk birinciliğini elde etti

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 3. mücadelesi, Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden yapıldı.

Aprilia takımına MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu kazandıran 32 yaşındaki Aleix Espargaro, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti. Aprilia ise şampiyona tarihindeki ilk yarış zaferini yaşadı.

Bitiş çizgisini Espargaro'dan 0.8 saniye sonra geçen Jorge Martin (Pramac) 2'nci, liderin 1.3 saniye gerisindeki Alex Rins (Suzuki Ecstar) ise 3. sırayı aldı.

Aleix Espargaro, 45 puanla pilotlar klasmanında da liderliğe yükseldi.

Sezonun 4. yarışı Amerika Grand Prix'si 10 Nisan'da düzenlenecek.

- Pilotlar klasmanı

1. Aleix Espargaro (İspanya): 45 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 38

3. Enea Bastianini (İtalya): 36

4. Alex Rins (İspanya): 36

5. Fabio Quartararo (Fransa): 35

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de 14. oldu
MOTOR SPORLARI Deniz Öncü, Arjantin'de 14. oldu
Las Vegas'tan F1'e girmek için astronomik ücret!
MOTOR SPORLARI F1'e girmek için astronomik ücret!
Formula 1'de flaş karar: Las Vegas Grand Prix'si 2023'te!
MOTOR SPORLARI Las Vegas Grand Prix'si 2023'te!
Eren Üçlertoprağı: Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor
MOTOR SPORLARI "Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor"
F1 Suudi Arabistan GP incelemesi | DAMALI BAYRAK
MOTOR SPORLARI "Bir daha görüşmemek dileğiyle..."
Max Mosley'in ölüm nedeninin intihar olduğu açıklandı
MOTOR SPORLARI Mosley'nin ölüm nedeni açıklandı
Norris'ten o viraja eleştiri
MOTOR SPORLARI Norris'ten o viraja eleştiri
Cidde'de zafer Verstappen'in!
MOTOR SPORLARI Cidde'de zafer Verstappen'in!
Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da yapılan testlerin en hızlısı
MOTOR SPORLARI Barselona testlerinin en hızlısı!
Mick Schumacher taburcu edildi
MOTOR SPORLARI Mick Schumacher taburcu edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.