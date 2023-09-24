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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Aleksandar Stanojevic: Mücadelemizden memnunuz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: Mücadelemizden memnunuz

        Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:37
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        Stanojevic: Mücadelemizden memnunuz
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        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1’lik skorla berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, “Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık" ifadesini kullandı.

        Çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Stanojevic, ilerleyen haftalarda üretken bir Konyaspor sahada görmek istediklerini dile getirdi.

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