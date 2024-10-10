Aleksander Ceferin'den yoğun fikstür açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolcuların yoğun fikstür şikayetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ceferin, takvimde artık ekstra maçlar için yer kalmadığını kabul ederken, kulüplerin ve oyuncuların bu duruma farklı yaklaştığını belirtti:

"Fikstür listesi kapasitesini doldurdu, limitimize ulaştık. Aynı zamanda kulüpler ve oyuncular bu duruma farklı tepkiler veriyor. Kimileri aşırı yük altında, kimilerinin ise boş zamanları var" diyen Ceferin, iki ay önce yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu şu sözlerle vurguladı: "Artık ekstra maçlara yer yok."