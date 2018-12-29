Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safa Barış, alerjik astımı, kronik hastalığı olanların, bağışıklığı zayıf ve yeterince beslenemeyen çocukların, enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu belirterek, "Astımlı çocukların kışın kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeleri, ev tozu akarlarına daha fazla maruz kalmalarına sebep olur. Bu durum, enfeksiyonlarla birleşince solunum yollarında daralmaya yol açar ve böylece astım atağı ve bronşiyolit olarak tanımladığımız hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur." dedi.

AA'nın haberine göre Prof. Dr. Safa Barış, yaptığı açıklamada, kış aylarında çocuklarda enfeksiyonların daha sık görüldüğünü, pek çok virüs ve bakteri kaynaklı solunum yolu hastalıklarının oluşabildiğini aktardı.

Bu hastalıklara yakalanma noktasında en fazla çocuk ve yaşlı bireylerin risk altında olduğunu dile getiren Barış, yine kronik hastalığı bulunan veya bağışıklık sistemini düşürücü ilaç kullanan kişilerin de kış aylarında enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu söyledi.

Barış, özellikle çocuklarda sık enfeksiyon görülmesinin, bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha az donanıma sahip olmasıyla açıklandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Normal bir çocukta, büyüme ile bağışıklık sistemi birçok çevresel faktöre maruz kalarak gelişimini tamamlar. Böylece çocuklarda görülen enfeksiyonlar giderek azalır. Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birçok virüsün çoğalması için uygun ortam oluşmaktadır. Virüsler özellikle solunum yollarını sever ve grip, boğaz enfeksiyonu, sinüzit, orta kulak enfeksiyonu ve zatürre gibi hastalıklara neden olurlar. Bunlar arasında en sık karşılaştığımız, halk arasında grip virüsü olarak tanımlanan influenzadır. Bunun dışında, Rino ve RSV diye tabir edilen virüslere de sık rastlamaktayız. Bu virüsler damlacık yoluyla bulaştığı için kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde çocuklar arasında yayılır. Özellikle çocuklar kreş ve okullarda bu mikroplarla kolaylıkla karşılaşabilmekte ve hastalanabilmektedir. Yine kış döneminde artan hava kirliliği, kapalı ortamda daha sık bulunma ve sigara maruziyeti nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılması kolaylaşmaktadır."

"BESLENME YETERSİZLİĞİ BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Prof. Dr. Safa Barış, çocukların bir bölümünün ise enfeksiyon etkenlerine daha yatkın olabildiğine dikkati çekerek, "Alerjik astımı, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı zayıf ve yeterince beslenemeyen çocuklar enfeksiyonlara daha yatkındır. Astımlı çocukların kışın kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeleri, ev tozu akarlarına daha fazla maruz kalmalarına sebep olur. Bu durum, enfeksiyonlarla birleşince solunum yollarında daralmaya yol açar ve böylece astım atağı ve bronşiyolit olarak tanımladığımız hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur." şeklinde konuştu.

Kış mevsiminde hastalıklarla mücadelede doktora başvurmadan önce yapabileceklere de değinen Barış, şunları söyledi:

"Anne ve babaların çocuklarına uygun ortamlar oluşturması, çocuklarını kalabalık, nemli ve sigaranın bulunduğu ortamdan uzak tutması ve el temizliği gibi faktörler, solunum yolu hastalıklarının yayılmasını önemli derecede azaltacaktır. Yine yapabileceklerimiz arasında sağlıklı ve dengeli beslenme bulunmaktadır. Doğal yoldan vitamin desteği, meyve ve sebze tüketimiyle sağlanarak bağışıklık sistemi güçlendirilebilir. Gereksiz hazır gıdalardan uzak durulması da dengeli beslenmeye katkı sağlayacaktır. Beslenme yetersizliğinin birçok hastalığa davetiye çıkarabileceğini unutmamak gerekir."

Emzirmenin de bağışıklık açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Barış, "Emziren annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmelerini tavsiye etmekteyiz. Çünkü anne sütünde bağışıklık koruyucu ve güçlendirici pek çok protein bulunmaktadır. Kışa önceden hazırlık yaparak da virüslere karşı savaşımızı sağlamlaştırabiliriz. Örneğin 6 aydan büyük çocuklarımıza grip aşısı yaptırarak oluşacak enfeksiyonların bir bölümünü engelleyebiliriz. Belirttiğimiz önlemleri alan ailelerin çocukları yılda 4'den fazla orta kulak, 2'den fazla zatürre ve sinüzit, hastaneye yatış gerektirecek ağır enfeksiyonlar, cilt ve mantar enfeksiyonları ile bunlara eşlik eden büyüme gelişme-geriliği geçirmeye devam ediyorsa bağışıklık sistemi uzmanına muayene olmalarında yarar vardır." ifadelerini kullandı.

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