ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için geç başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erdi. Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.