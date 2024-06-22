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        Haberler Bilgi Gündem ALES 2 geç başvuruları ne zaman başlayacak? ALES 2 2024 ne zaman yapılacak? ALES 2 başvuru sorgulama ekranı

        ALES 2 geç başvuruları ne zaman başlayacak? ALES 2 2024 ne zaman yapılacak?

        ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 2 sınavının başvuru süreci tamamlandı. Başvuru dönemini kaçıran adaylar geç başvurular hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, ALES 2 geç başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:56
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        ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri, yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerine devam etmek isteyen üniversite mezunlarının gündemindeki yerini koruyor. ALES/2 sınavına girmek isteyen aday öğrenciler için şimdi sırada geç başvuru süreci bulunuyor. İşte detaylar...

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        ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

        ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için geç başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erdi. Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.

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        ALES 2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES 2 geç başvuru ücreti ise 735 TL olarak açıklandı.

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        ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

        ALES 1 sınavı Nisan ayında yapılmıştı. Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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