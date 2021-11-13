ALES 3 için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınav öncesi öğrenciler, ALES 3'ün ne zaman, hangi gün yapılacağını ve sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

ALES 3 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM internet sitesi üzerinden alınacak olan ALES 3 başvuruları 6 Ekim 2021 - 14 Ekim 2021 tarihlerinde yapıldı ve geç başvuru günü de 18 Ekim'de sona erdi.

ALES 3 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre 2021 ALES 3 21 Kasım'da gerçekleşecek.

ALES GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ALES giriş yerleri açıklandı. ALES sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.