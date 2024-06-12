ALES başvuru ekranı: ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
ALES sınavı başvuru tarihleri sona eriyor. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ikinci kez Haziran ayında düzenlenecek. Adaylar ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından gerçekleştirecekler. Peki, ALES/2 ne zaman? ALES başvuruları son gün ne zaman, nasıl yapılır? İşte, ALES sınav ve başvuru tarihleri bilgisi...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı için yayınlanan kılavuza göre ALES başvuruları için bugün son gün. Henüz başvuruda bulunmamış olan vatandaşlar ALES başvuru ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2024 ALES başvuru ekranı ve tüm detaylar
ALES BAŞVURU NE ZAMAN?
ALES başvuru tarihleri 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında olarak belirlendi.
ALES geç başvuru ise 26 Haziran'da yapılacak.
ALES NE ZAMAN?
ALES 2024/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 490 lira olarak belirlendi.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.