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        Haberler Bilgi Gündem ALES BAŞVURU EKRANI VE SINAV ÜCRETİ || Son güne girildi! ÖSYM kılavuzu ile 2024-ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES başvurusu için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2024-ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES/3 başvuru tarihleri 2024 ÖSYM kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları 9 Ekim Salı günü sona eriyor. Adaylar, başvuru işlemlerini 9 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadaR? İşte 2024 ALES başvuru ekranı ve ücreti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 08:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:19
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        2024 yılının son ALES sınavı için sayılı günler kaldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım’da düzenlenecek. 2024 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 1 Ekim’de başlayan ALES başvuruları, bugün sona eriyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvuru yapmamış olan adaylar ‘’2024 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2024-ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2024 ALES/3 başvuruları, 9 Ekim 2024 tarihinde tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

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        2024-ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2024 ALES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

        2024 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

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        Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

        • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

        • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

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        ALES/3 NE ZAMAN?

        ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

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