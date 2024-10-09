ALES başvurusu için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2024-ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuru tarihleri 2024 ÖSYM kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları 9 Ekim Salı günü sona eriyor. Adaylar, başvuru işlemlerini 9 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadaR? İşte 2024 ALES başvuru ekranı ve ücreti…
2024 yılının son ALES sınavı için sayılı günler kaldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım’da düzenlenecek. 2024 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 1 Ekim’de başlayan ALES başvuruları, bugün sona eriyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvuru yapmamış olan adaylar ‘’2024 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2024-ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2024 ALES/3 başvuruları, 9 Ekim 2024 tarihinde tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
2024-ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 ALES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.