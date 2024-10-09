2024 yılının son ALES sınavı için sayılı günler kaldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım’da düzenlenecek. 2024 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 1 Ekim’de başlayan ALES başvuruları, bugün sona eriyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvuru yapmamış olan adaylar ‘’2024 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…