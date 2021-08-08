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Haberler Gündem Eğitim ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES son başvuru günü ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kada
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ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES son başvuru günü ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES)'in 2. sınavı için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelindeki binlerce katılımcının şimdiden heyecanla beklediği ALES başvuruları başladı. Peki başvurular ne zaman bitiyor ve son başvuru günü ne zaman?

ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES son başvuru günü ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kada

ALES sınavı ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ALES sınavı tarihi, ÖSYM'nin yayınladığı 2021 sınav takviminde belli oldu. İşte ÖSYM ALES 2 ve başvuru tarihleri...

ALES SINAVI NE ZAMAN 2021

ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek ve 145 liraya yapılabilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

;Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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