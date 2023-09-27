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        Haberler Gündem ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı! 2023 ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak?

        ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı! 2023 ALES/3 sınavı ne zaman?

        ALES sınav ve başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru tarihleri akademik kariyer hedefi bulunan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecek. ALES başvuru ücreti başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yapılacak. İşte 2023 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:01
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        ALES sınavı başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefi olan adaylar 3. kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılım sağlanacak. 19 Kasım'da yapılacak olan ALES sınavı başvuruları takvimde yer alan bilgilere göre Eylül ayında gerçekleştirilecek. ALES başvuruları ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla gerçekleştirilecek. İşte 2023 ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri...

        2

        ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

        3

        ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/3 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Yayımlanan kılavuz ile ALES başvuru ücreti duyurulacak.

        Adaylar sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

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        ALES/3 NE ZAMAN?

        Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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